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الكويت تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-22T07:09:58+0000
الكويت تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان

شفق نيوز / أدانت دولة الكويت، الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان، معربة عن رفضها واستنكارها لكل الاعتداءات التي تهدد أمن العراق واستقراره.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن " المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية".

وبهذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن "إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كوردستان في جمهورية العراق الشقيق وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

وأكد المجلس "تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق ورفضه لكل الاعتداءات التي تُهدد أمنه واستقراره"، معرباً عن "التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وكان الحكومة العراقية أعلنت، امس الاثنين، رفضها وادانتها "بشدة" القصف الإيراني على أراضي إقليم كوردستان العراق، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر أمس الاثنين، تعرض عاصمة إقليم كوردستان أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.

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