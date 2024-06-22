الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "حاليا"

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الكويتية، يوم السبت، كافة مواطنيها بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.

وفي بيان لها، أهابت الخارجية الكويتية "كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن".

ودعت الوزارة، "من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشكل فوري، وذلك عبر هاتف الطوارئ في السفارة: 0096171171441".

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، على لسان قياداتهما التهديدات والتحذيرات، وسط دعوات دولية لخفض التصعيد وتجنب الدخول في حرب قد تتحول لصراع إقليمي أكبر.