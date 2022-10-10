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الكويت تخطط لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط   

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-10T05:28:53+0000
الكويت تخطط لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط   

شفق نيوز/ كشفت صحيفة كويتية، اليوم الاثنين، أن السلطات الحكومية تخطط لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط من مصفاة الأحمدي، لتعزيز قدراتها التصديرية.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادر نفطية لم تسمها إن شركة البترول الوطنية الكويتية تعتزم إنشاء رصيف جديد للنفط في مصفاة الأحمدي، أكبر مصافي النفط في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة المرتقبة تأتي "في إطار سعى الكويت لتعزيز قدرات تصدير المشتقات النفطية وزيادتها عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقود البيئي".

وبحسب المصادر دعت "البترول الوطنية" 3 مستشارين عالميين "لإعداد دراسة جدوى تصميم وبناء رصيف نفط جديد في مصفاة ميناء الأحمدي ووضع الكلفة التقديرية لعملية الإنشاء وخطط استيعاب الناقلات الضخمة طبقا لأحدث التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنشاءات البحرية".

وذكرت الصحيفة أن الشركة حددت 29 ديسمبر: كانون الأول المقبل آخر موعد لتقديم العروض. 

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