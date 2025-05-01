الكويت تحكم بالإعدام على 4 إيرانيين وتكشف عن جريمتهم

شفق نيوز/ قررت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الخميس، الحكم بالإعدام على أربعة إيرانيين بتهمة تهريب 350 كيلوغراماً من الحشيش والمؤثرات العقلية من منطقة عبدان في إيران إلى الكويت.

واعترف المتهمون بما أسند إليهم من تهم وأكدوا للمحكمة أنهم من مدمني الهيروين، إذ خرجوا بالطراد من منطقة عبدان في إيران بعدما حملوا كمية مختلفة من المخدرات عليه، كاشفين أن حجم الطراد الذين جلبوا عليه المخدرات يصل إلى نحو 21 قدماً، فيما كشفت التحقيقات أنهم قبل الخروج من عبدان كانوا قد تعاطوا جرعة هيروين.

وبينوا أنهم انطلقوا من عبدان باتجاه الكويت حسب الموقع المتفق عليه بالخريطة لتسليم المخدرات إلى مواطن كويتي حسب ما ذكر لهم، إذ أشار لهم بأنه سوف يمنحهم أجرهم فور تسليم المخدرات والعودة إلى إيران، غير أنه جرى القبض عليهم قبل ذلك كله.