الكويت تجري مناورات بالذخيرة الحية قرب المياه الاقليمية مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاحد، عن تنفيذ خفر السواحل الكويتي تدريبات بالذخيرة الحية غدا وبعد غد في ميدان الرماية البحري (قرب المياه الاقليمية مع العراق).

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) يوم غد وبعد غد الثلاثاء وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وأوضحت أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلاً بحرياً باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتداداً إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي.

وبينت الوزارة أن المنطقة تبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي، فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميل بحري وعرض 11 ميل بحري.

وحذرت الداخلية الكويتية، جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.

يشار الى أن وزارة الخارجية الكويتية، اعلنت في 27 نيسان الماضي، رفضها واستيائها من تصريحات عضو في البرلمان العراقي دعا لنشر قوات من الحشد الشعبي لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية من "التجاوزات الكويتية".