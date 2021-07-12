الكويت تتعرف على جثث 10 أسرى جلبت رفاتهم من العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، يوم الاثنين، عن التعرف على جثث 10 من الأسرى والمفقودين بعد جلب رفاتهم من العراق.

وقال العدساني، في بيان لوزارة الخارجية الكويتية إن "ذلك تم من خلال التحليل الجيني للبصمة الوراثية، والذي قامت به الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في الكويت على الرفات التي تم جلبها من العراق"، موضحا أن "هؤلاء الأسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وتم جلب رفاتهم من العراق ضمن رفات سبق الإعلان عن التعرف عليها في شهر نوفمبر 2020 وشهري يناير ومارس 2021".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد جهود مكثفة تم التوصل من خلالها إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق، وتم تقديم هذه المعلومات إلى لجنة فنية قامت بفحص الموقعين، وذلك بمشاركة فريق عراقي وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتابع أن "وزارة الخارجية قامت بإبلاغ ذوي هؤلاء الأسرى فور انتهاء عملية الفحص الجيني وتبيان النتائج، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن".