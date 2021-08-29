الكويت تتجه نحو انشاء محافظة سابعة

شفق نيوز/ تتجه دولة الكويت لإنشاء محافظة سابعة في البلاد تحمل اسم" المطلاع" تضم المدينة نفسها والمناطق الشمالية القريبة منها.

وقالت صحيفة الراي الكويتية في خبر لها اليوم الاحد، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن هذا التوجه يأتي مواكبة للمتطلبات التنموية ويتماشى مع التطور، بما يسهم في تقليل الازدحام المترتب على تركز الخدمات في العاصمة، كما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية في المناطق التي ستضمها المحافظة الجديدة.

وتعد منطقة "المطلاع" الهضبية مدخلاً إلى محافظة "الجهراء" وأحد مناطقها في غرب الكويت، وتبعد عن العاصمة 40 كيلومتراً.

وتعد مرتفعات المطلاع أحد أبرز السمات الجغرافية لمظاهر السطح في الجهراء هي يبلغ أقصى ارتفاع 306 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتحوي دولة الكويت حالياً ست محافظات: محافظة العاصمة وحولي والأحمدي والجهراء والفروانية , ومبارك الكبير.