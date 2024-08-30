الكويت.. أب "يغتصب" طفلته بمشاركة آخرين

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن أباً قام باغتصاب ابنته الصغيرة بمشاركة آخرين، في واقعة هزت المجتمع الكويتي.

ووفقاً للصحيفة فإن النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة مواطنين احتياطياً لاتهام أحدهم (الأب) بهتك عرض ابنته الذي يتولى رعايتها، بالاشتراك مع متهم آخر في هتك عرضها ومواقعتها بالإكراه.

كما اتهمت النيابة العامة قريبتها بخطفها بالحيلة، والاشتراك مع المتهم الثالث في هتك عرضها ومواقعتها بالإكراه والحيلة.

وحول هذه الجريمة البشعة، أوضحت النيابة العامة في بيان لها أنها استجوبت المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وجار استكمال إجراءات التحقيق، وأمرت بحبسهم احتياطياً.