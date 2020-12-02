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الكويت.. المؤبد لمتهم اغتصب زوجة صديقه وخادمتها "انتقاماً"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-02T12:25:08+0000
الكويت.. المؤبد لمتهم اغتصب زوجة صديقه وخادمتها "انتقاماً"

شفق نيوز/ ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق متهم باغتصاب زوجة صديقه وخادمتها، واستبدلته بالحبس المؤبد.

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، أقدم المتهم على ارتكاب جريمته التي وقعت قبل أكثر من عام، انتقامًا من صديقه بسبب خلافات شخصية بينهما.

وكان المتهم قد اقتحم منزل صديقه في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2019، أثناء غياب صديقه عن المنزل، وقام باغتصاب زوجته والخادمة، وتصوير فعلته وتوثيقها بهاتفه، قبل أن يغادر المنزل.

وأبلغت الزوجة آنذاك زوجها الذي يعمل في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، بما تعرّضت له وخادمتها، ليتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، وتسجيل قضية تحت مُسمى "مواقعة بالإكراه، وهتك عرض، ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة".

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