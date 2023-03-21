الكويت: التسريب النفطي تحت السيطرة

شفق نيوز/ أكدت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء، إن التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد، يوم أمس، "لا يزال تحت السيطرة"، مشيرة الى أن فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة.

وذكرت الشركة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أنها نجحت في حصر نطاق التسرب وتبذل أقصى الجهود للسيطرة التامة عليه.

وأعلنت شركة نفط الكويت أمس الاثنين "حالة الطوارئ" إثر حدوث تسرّب نفطي وقع برا، في حادث قال نشطاء بيئيون إنه "مشكلة متكررة" في البلد الخليجي الغني بالنفط.

وذكرت الشركة في بيان أنها أعلنت "حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد"، مشيرة إلى "عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج".

وقال المتحدث باسم الشركة قصي العامر إن الحادث "لم يتسبب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج"، مؤكدا أنه "لا توجد غازات سامة" جرّاء الحادث وفقا للبيان.