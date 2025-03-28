الكويت.. "التزوير" يجمع شقيقان "افتراضيان" في غرفة تحقيق واحدة

شفق نيوز/ اكتشفت السلطات الكويتية حالة تزوير غريبة لشخصين من المفترض أنهما شقيقان لا يعرفان ببعضهما البعض منذ 47 عاماً، إلا أن الصدفة شاءت أن تجمعهما في غرفة تحقيق واحدة دون علمهما بذلك.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الراي" أن الشقيقين "الافتراضيين" اجتمعا في غرفة التحقيق، وكلاهما لا يعرف الثاني، فأحدهما هو الابن الحقيقي لوالده والآخر مزوّر.

وكشف مصدر أمني للصحيفة الكويتية أن شبهات أثيرت بعد اكتشاف ملف جنسية مسجل عليه 12 شخصاً، لكن بعد وفاة صاحبه ضم حصر الورثة خمسة أسماء فقط.

وأوضح المصدر أنه وفقاً للتحقيقات، تبيّن أن الشقيق المزور انتسب إلى الأب الكويتي سنة 1978 بالتزوير، وتوفي الأب في تسعينيات القرن الماضي، ولم يدخل المزور في حصر الورثة، كما أنّه لا يعرف أسماء باقي أشقائه وشقيقاته ولا يعرف اسم أمه المنتسب إليها بالتزوير.

وأضاف أنه تم عمل فحوصات "DNA" بينه وبين أشقائه الخمسة، وثبت يقيناً أنه ليس شقيقهم، إلا أنه ادعى أنه مصاب بألزهايمر، مشيراً إلى أن الابن الحقيقي أكد أنه لا يعرفه وأنّ أشقاءه هم المسجلون معه في حصر الورثة فقط.

وقال المصدر إنه تم التأكد من كلام الابن الحقيقي بمطابقة البصمة الوراثية للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في حصر الورثة فثبت أنهم أشقائه، فيما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالات التزوير الأخرى، حيث تم الانتهاء من سحب جنسية اثنين من المسجلين بالتزوير على الملف.