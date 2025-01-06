الكونغرس يصادق على فوز ترامب في الرئاسيات الأميركية

شفق نيوز/ صادق الكونغرس الأميركي الاثنين على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية ممهدا الطريق لتنصيبه في 20 يناير الجاري.

وترأست جلسة المصادقة نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي خسرت أمام ترامب في انتخابات نوفمبر، بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ.

وأعلنت نائبة الرئيس النتائج النهائية التي أفضت إلى حصول ترامب على 312 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 226 صوتا لهاريس. ودامت الجلسة 40 دقيقة دون تسجيل اعتراضات أثناء إعلان نتائج التصويت في كل الولايات.

وجاءت الجلسة في أجواء هادئة مقارنة بالأحداث التي شهدتها المناسبة نفسها قبل أربع سنوات، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لعرقلة المصادقة على فوز منافسه حينها، الرئيس الحالي جو بايدن، وبالتالي تكريس خسارته في انتخابات 2020 رسميا.