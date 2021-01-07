الكونغرس يصادق على فوز بايدن رئيساً للولايات المتحدة الامريكية

شفق نيوز/ صادق الكونغرس الأمريكي على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، وتعطيلهم الجلسة التي كان مجلسا الشيوخ والنواب قد استهلاها لإقرار نتيجة الانتخابات.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الاعتراض الذي تم التقدم به في وقت سابق، على نتائج الانتخابات في عدة ولايات، قبل أن تتم المصادقة بشكل رسمي على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الامريكية.

جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ليصدقا رسميا على فوز بايدن في انتخابات يوم الثالث من نوفمبر، في جلسة شهدت اعمال عنف إثر اقتحام انصار ترامب لمبنى الكونغرس وسقوط عدد من القتلى، دفعت سلطات واشنطن لفرض حظر للتجوال.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد، لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعي بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات في الولايات وعلى مستوى اتحادي مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير في الانتخابات حتى في الوقت الذي فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق في إلغاء الانتخابات في العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير.