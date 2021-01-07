الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

شفق نيوز/ استأنف الكونغرس الأمريكي ليل الأربعاء جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن للولايات المتحدة بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكابيتول، وتعطيلهم الجلسة التي كان مجلسا الشيوخ والنواب قد استهلاها لإقرار نتيجة الانتخابات.

وفي مجلس الشيوخ، استهل مايك بنس نائب الرئيس، الجلسة بالتنديد بـ“أعمال العنف“ التي شهدها مقر الكونغرس والتعبير عن أسفه لهذا ”اليوم المظلم“.

وقال بنس: ”حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، ها هم ممثلو الشعب الأمريكي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور“.

وعصر الأربعاء اقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول وعطلوا جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات وسادت المكان فوضى تخللها مقتل امرأة بالرصاص، واضطر البرلمانيون للاحتماء ريثما وصلت تعزيزات أمنية واستعادت السيطرة على المبنى بعد حوالى 4 ساعات.

واقتحم أنصار ترامب المبنى بعدما شاركوا في تظاهرة قرب البيت الأبيض دعا إليها ترامب احتجاجا على هزيمته في الانتخابات التي ما زال يصر على أنها ”سرقت“ منه.

وإثر استئناف مجلس الشيوخ جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات، شدد زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس ”لن يتم ترهيبه“.

وأضاف: ”لقد حاولوا تعطيل ديمقراطيتنا وفشلوا“.

من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ما جرى الأربعاء هو نتيجة ”كلمات وأكاذيب، وستترك لطخة لن تمحى بسهولة“.

ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة اعتراض حلفاء للرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 93 صوتا مقابل 6 أصوات برفض الاعتراض.

وما هي إلا ساعة حتى استأنف مجلس النواب جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات.

وفي مستهل الجلسة نددت رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي بـ“الاعتداء على الديمقراطية“.

وأضافت بيلوسي ”إلى من حاولوا صرف انتباهنا عن مسؤوليتنا: لقد فشلتم. وإلى من شاركوا في تدنيس معبد ديمقراطيتنا، العدالة ستتحقق“.