الكورد يعلنون الانسحاب من الائتلاف السوري ويؤكدون على وحدة الصف

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا، فيصل يوسف، يوم الجمعة، أن المجلس قرر الانسحاب من الائتلاف السوري، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة، والائتلاف لم يعد له أي دور فعلي.

وقال يوسف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المجلس يؤكد على ضرورة وحدة الصف الكوردي، مشدداً على أهمية تشكيل وفد كوردي موحد للحوار مع الحكومة السورية.

كما أوضح أن المجلس يجري مشاورات مع جميع الأطراف الكوردية بهدف تشكيل جبهة مشتركة تعزز حقوق الكورد في سوريا، معتبراً أن هناك ديمقراطية ومرحلة جديدة أمام الشعب الكوردي في هذه المرحلة.