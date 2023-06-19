"الكوب تحول الى زجاجة".. المسؤولون الروس يلجأون للفودكا للتخفيف من ضغط حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، أن الكرملين ضاعف مخصصات النبيذ للمسؤولين الروس للتخفيف من الضغوط الناجمة عن هجوم أوكرانيا المضاد، حيث يحضرون إلى الاجتماعات وهم في حالة سكر أثناء تناولهم الفودكا والكونياك والنبيذ طوال اليوم.

وبحسب صحيفة The Daily Telegraph البريطانية، نقلا عن مصادر لموقع Verstka الإخباري، الذي يعمل من المنفى، إنَّ "مسؤولي الحكومة الروسية اعتادوا احتساء الكونياك طوال اليوم والتوجه إلى الاجتماعات في حالة ثمالة وكآبة".

ونقل موقع Verstka عن أحد المصادر قوله: "لم يكن الجميع يبدأ يومهم بكوب من الفودكا، لكني الآن أعرف الكثير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك. وبالنسبة للبعض، تحول الكوب إلى زجاجة".

وبخلاف الاستمتاع بالبيرة الألمانية عندما كان متمركزاً في دريسدن للعمل جاسوساً سوفيتياً في الثمانينيات، لا يُعرَف عن فلاديمير بوتين أنه يستهلك الكثير من الكحول.

كما أكدت مصادر Verstka "أنه لم يلجأ إلى الكحوليات للتعامل مع خيبة أمل غزوه لأوكرانيا، لكن العديد من كبار مساعديه فعلوا ذلك".

وكانت هناك زيادة استثنائية في شرب الخمر بين المسؤولين الحكوميين الروس منذ آذار الماضي، عندما بدأت أوكرانيا في الحديث عن هجومها المضاد المخطط له، ووُضِع بوتين على قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كما تزعم المصادر.

زجاجتين لكل شخص

من جانبه، قال خبير استراتيجي حكومي إنَّ "الكرملين زاد مؤخراً من كمية النبيذ المسموح بها في المآدب الرسمية إلى زجاجتين لكل شخص".

وتتفق قصص الإفراط في شرب الخمر بين النخبة مع التقارير التي تفيد بأنَّ مشتريات الفودكا ومضادات الاكتئاب قد ارتفعت منذ أمر بوتين بغزو أوكرانيا العام الماضي.

وفي غضون ذلك، دعا وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو الجمهور إلى تقليل شرب الكحوليات عقب وفاة 36 شخصاً على الأقل هذا الشهر في وسط روسيا بعد شرب عصير تفاح مُسمَّم بالميثانول.

لكن وفقاً لموقع Verstka، لا يُظهِر المسؤولون الحكوميون أية علامة على تخفيف استهلاكهم وسط مزاعم بأنهم "يتغيبون عن الاجتماعات أو يُعطّلونها، ويستخدمون مواد غير مشروعة ويحضرون الفعاليات وهم في حالة ثمالة".