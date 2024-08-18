الكهرباء تغيب عن الكويت مجددا بسبب إمدادات الغاز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، يوم الأحد، عن قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق السكنية والصناعية والزراعية نتيجة "خلل في إمدادات الوقود (الغاز)".

وأوضحت الوزارة أن عمليات قطع التيار تأتي ضمن ما يُعرف بـ "القطع المبرمج" لتخفيف الأحمال على الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والخامسة مساءً، بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يُتخذ لأول مرة منذ سنوات نتيجة تزايد عدد السكان، التوسع العمراني، ارتفاع درجات الحرارة، وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

وشمل قطع التيار عدة مناطق سكنية مكتظة بالسكان مثل جليب الشيوخ، حولي، السالمية، مبارك الكبير، وصباح الأحمد السكنية، بالإضافة إلى مناطق صناعية وزراعية.

وجاء هذا القرار بعد توقف بعض وحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، مما أثر على جودة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وأدى إلى تخفيض الأحمال الكهربائية على بعض الوحدات.

وتأتي هذه الأزمة في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الكويت إلى 53 درجة مئوية، مما يزيد من الضغوط على شبكة الكهرباء في البلاد.