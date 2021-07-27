الكنيسة البروتستانتية الفرنسية تبارك أول زواج لقسيستين مثليتين

شفق نيوز/ باركت الكنيسة البروتستانتية المتحدة في فرنسا، زواج لقسيستين "مثليتي الجنس" في حالة تعد الأولى من نوعها.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن الكنيسة البروتستانتية أقرت في 2015 مباركة الزواج بين أشخاص من الجنس نفسه، وأن هذا أول زواج بين قسيسين من الجنس نفسه تباركه الكنيسة.

وقال القس جان فرانسوا برين، الذي ترأس هذه المباركة الأولى في معبد ماغيلون في مونبيلييه جنوبي فرنسا "نحن نتقدم شيئا فشيئا، هناك بعد رمزي مهم لما حصل"، مضيفاً "هذا واقع في الكنيسة البروتستانتية يترسخ بصورة سريعة".

وبينت فرانس برس، أن القسيستين هما إيميلين دوديه (31 عماً) وأنييس كوفمان (33 عاماً)، وهما مرشحتان لنيل صفة قسيس.

وقالت كوفمان "احتفلنا بالزواج لكنه زفاف عادي، وهي مرحلة انتقالية مهمة لكنيستنا".

فيما أشارت دوديه إلى أن "المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية يحتاجون إلى رؤية أشخاص آخرين من هذا المجتمع مخطوبين، بمن فيهم العاملون في الكهنوت".

وقال القس ومدير التواصل في الكنيسة البروتستانتية في فرنسا، دانيال كاسو "المسألة ما تزال حساسة"، مضيفا "استغرق نضج الامر والحوار بشأنه عامين، وفي النهاية أمكن التوصل إلى اتفاق على إصدار موافقة تشرع هذا الزواج".