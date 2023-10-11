"الكلام ده تنسوه".. تفاصيل مكالمة هاتفية بين السيسي ونتنياهو

شفق نيوز/ كشف خبير استراتيجي مصري مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاصيل مكالمة تمت بين الأخير ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقال اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك مكالمة حدثت بين نتنياهو والسيسي بعد التصريحات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وأضاف أن السيسي أوضح لنتنياهو بأن مصر لا تقبل لأحد عبور الحدود، وقائلا: "الكلام ده تنسوه، ولو استمريتوا في هذه السكة هيبدأ فصل جديد من العداوة بين مصر وإسرائيل".

وشدد اللواء سمير فرج على أن مصر لن تسمح لأي أحد أن يخترق حدودها، موضحا أن "الشعب المصري انتفض بعد الحديث الذي خرج من تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع غزة إلى سيناء واختراق الحدود نتيجة الهجوم المكثف من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة".

وأضاف، أن الشعب المصري لن يسمح بذلك وسيقف لكل من تسول نفسه بأن يفكر في اختراق الحدود المصرية.

وأوضح أن مصر لا زالت تدفع الثمن بدفاعها عن القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أن مصر في العدوان الأخير على غزة هي من بادرت بإعادة الإعمار بتوجيهات من الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن مصر قادرة على حماية حدودها، موضحا أن غزة أصبحت الآن معزولة عن العالم بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعابر الأربعة، ولم يتبق إلا معبر واحد، وتم إيصال رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة وهو مرفوض تماما.

وأمس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الكولونيل ريتشارد هيشت، في بيان إن الجيش يعرض على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، "الهروب إلى مصر"، وأضاف "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا."