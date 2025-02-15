الكشف عن هوية بريطانييْن موقوفين في إيران

شفق نيوز/ كشفت الحكومة البريطانية، يوم السبت، أن المواطنين الموقوفين في إيران هما كريغ وليندسي فورمان، وقالت أسرتهما إنها عازمة على ضمان "العودة الآمنة" للزوجين.

وقالت الأسرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية إنهما موقوفان حاليا في مدينة كرمان في جنوب شرق إيران.

وأكد البيان "لقد تسبب هذا الحدث غير المتوقع في قلق كبير لعائلتنا بأكملها، ونحن نركز بشدة على ضمان سلامتهما ورفاههما خلال هذه الأوقات العصيبة".

وأضافت الأسرة أنها "متحدة في تصميمها على تأمين عودتهما الآمنة".

وثمن البيان "الدعم الوارد من الأصدقاء والعائلة والمجتمع، والذي منحنا القوة والتشجيع فيما نواجه هذه المحنة".

أتى ذلك بعدما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء الماضي، أن مواطنين بريطانيين موقوفان في محافظة كرمان بوسط البلاد بشبهة ارتكاب جرائم أمنية غير محددة.

وقالت الوكالة إن السفير البريطاني هوغو شورتر "التقى بالمشتبه بهما الأمنيين" في مكتب المدعي العام في كرمان.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الزوجين في أوائل الخمسينيات من العمر وكانا في رحلة حول العالم على دراجة نارية عندما أوقفا في يناير/كانون الثاني.

ووفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الزوجان إلى إيران من أرمينيا في ديسمبر/كانون الأول وكانا في طريقهما تدريجيا إلى أستراليا.

وتعتقل إيران عددا من الرعايا الأوروبيين، وقد أجرت الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة عمليات تبادل سجناء عدة مع حكومات غربية.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، أعلنت إيران إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري، ما أثار حفيظة حكومات دول غربية عدة بينها بريطانيا التي وصفت الأمر بأنه "وحشي".

وكان أكبري مدانا بتهمة التجسس لحساب بريطانيا.