الكشف عن مواجهة جوية بين روسيا وأمريكا فوق سوريا

شفق نيوز / كشف مركز القوات الجوية الأمريكية التابع لـ"البنتاغون"، يوم الجمعة، عن تفاصيل مواجهة جوية بين مقاتلة روسية من طراز "SU-35"، حلقت بالقرب من طائرة مسيرة أمريكية من نوع "ريبر".

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش، قائد القوة الجوية التاسعة في الشرق الأوسط، إن ثلاث طائرات أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" كانت تعمل فوق سوريا قرابة الساعة 10:30 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، في مهمة ضد تنظيم "داعش"، عندما بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن أحد الطيارين الروس اقترب بطائرته "SU-35" من المسيرة الأمريكية واشتبك معها، ما أدى إلى زيادة سرعتها ومن الضغط الجوي، ويمكن أن يتسبب الانفجار النفاث من جهاز الاحتراق الخلفي في إتلاف جهاز ريبر الإلكتروني، ما قلص من قدرة مشغل الطائرة بدون طيار على تشغيلها بأمان.

واعتبر غرينكويتش، أن الطائرات العسكرية الروسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير احترافي أثناء تفاعلها مع الطائرات الأمريكية في سوريا، مضيفا: "هذه الإجراءات تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية".

وحث المؤول العسكري الأمريكي، القوات الروسية في سوريا، على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة حتى يتمكن الطرفان من استئناف تركيزهما على الهزيمة الدائمة لداعش".