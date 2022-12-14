الكشف عن مخطط لاغتيال المستشار الألماني

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية أمريكية، يوم الأربعاء، عن مخطط لاغتيال المستشار الألماني أولاف شولتس، من قبل متآمرين كانوا يعدون لانقلاب في برلين والاستيلاء على السلطة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر قولهم: "خلال عمليات البحث والتفتيش، تم اكتشاف أكثر من 100 وثيقة حول عدم إفشاء الأسرار... أقسم فيها الموقعون على الاحتفاظ بالخطط السرية للمجموعة، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الألماني والقبض على أعضائه واغتيال المستشار (أولاف شولتس)".

ونفذت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي، عملية واسعة النطاق ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا لاقتحام البوندستاغ (البرلمان) والقيام بانقلاب.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الألمانية 25 شخصا، في سبع ولايات اتحادية وكذلك في النمسا وإيطاليا للاشتباه في تورطهم في التخطيط للقيام بانقلاب.

بالإضافة إلى ذلك تم القيام بعمليات تفتيش لمنازل وشقق لـ27 شخصا آخرين.

وبحسب مكتب المدعي العام الألماني، فإن 14 معتقلا ينتمون إلى "الجناح العسكري" لمجوعة المتآمرين. بعضهم من العسكريين السابقين، ويتبنون الأسس الأيديولوجية للتنظيم اليميني المتطرف "Reichsbürger" (مواطنو الرايخ).

ووفق مخطط المجموعة فإنهم في حال نجحوا في القيام بانقلاب والاستيلاء على السلطة سيشكلون حكومة عسكرية مؤقتة ويبدؤون مفاوضات مع "الحلفاء السابقين بعد نتائج الحرب العالمية الثانية"، ومن بين أمور أخرى أرادوا إنشاء جيش جديد.