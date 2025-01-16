الكشف عن أسباب تأخر الإعلان الرسمي الإسرائيلي عن اتفاق وقف القتال بغزة

شفق نيوز/ كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، يوم الخميس، عن سبب تأخر الإعلان الرسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع قوله، إن تأخير الإعلان الرسمي بشأن صفقة المختطفين مرتبط بالأزمة مع رئيس حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

وأوضح المصدر أن من أسباب التأخير إتاحة المجال أمام جهود نتانياهو لضمان استقرار حكومته بعد الموافقة على الاتفاق.

وبحسب المصدر، كان سموتريتش ونتانياهو قريبين جداً من التوصل إلى تفاهمات الليلة الماضية، لكن ذلك لم يحدث في النهاية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اتهم، اليوم الخميس، حركة حماس بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وإسرائيل، مما تسبب في أزمة في اللحظات الأخيرة تعيق التوصل إلى اتفاق.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو "حماس تراجعت عن التفاهمات الصريحة التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء ومع إسرائيل، في محاولة للابتزاز في اللحظة الأخيرة".

وأضاف البيان أن إسرائيل لن تحدد موعداً لاجتماع الكابينت والحكومة لمناقشة الاتفاق، إلا بعد أن تؤكد الجهات الوسيطة أن حماس وافقت على جميع تفاصيله.

من جانبه، أوضح القيادي بحركة حماس عزت الرشق أنهم "ملتزمون" باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء، الأربعاء.

ومنذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم التوصل إلى هدنة واحدة فقط لمدة أسبوع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، جرى خلالها إطلاق سراح 105 رهائن بالإضافة إلى 240 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل.

ويشمل الاتفاق الجديد، إطلاق سراح 33 مختطفاً في المرحلة الأولى، بينهم نساء وأطفال ورجال فوق سن 55 ومرضى.