الكشف عن تنصت نتنياهو في "مرحاض" رئيس وزراء دولة عظمى

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، يوم الجمعة، إن موظفيه عثروا على جهاز تنصت في حمام مكتبه بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة لوزارة الخارجية البريطانية في عام 2017، حيث كان جونسون يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني آنذاك.

وبحسب ما نشره موقع "أكسيوس Axios الأمريكي، جاء سرد الواقعة في كتاب يتضمن مذكرات جونسون، والذي يحمل عنوان "Unleashed" وتنشر صحيفة "تليغراف" Telegraph مقتطفات منه.

وكتب جونسون أن ما يقولونه هو أن "بيبي (نتنياهو) قام باستخدام دورة المياه لفترة من الوقت، وربما يكون ذلك مصادفة أو لا يكون، ولكن قيل لي إنه في وقت لاحق، عندما كانوا (موظفو الأمن) يقومون بمسح منتظم لأجهزة التنصت، اكتشفوا جهاز تنصت في المرحاض".

عندما سألت صحيفة "تليغراف" جونسون عن مزيد من التفاصيل، أجاب بالقول: "أعتقد أن كل ما تحتاج إلى معرفته عن تلك الحلقة موجود في الكتاب".

ولم يستجب ممثلو السفارة الإسرائيلية في لندن على الفور لطلب "أكسيوس" للتعليق.

وأوضحت صحيفة "تليغراف" أنه من غير الواضح ما إذا كان الأمر قد تم تناوله بشكل أكبر مع المسؤولين الإسرائيليين، ولكن كانت هناك تقارير مماثلة في ذلك الوقت تتهم إسرائيل بالتنصت على البيت الأبيض.

ونفى نتنياهو في عام 2019 تقريرًا عن زرع أجهزة تجسست من خلالها إسرائيل على البيت الأبيض إبان فترة المرشح الرئاسي الحالي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.