الكشف عن تفاصيل مقترح حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز/ قال مصدر إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن حركة حماس خفضت عدد الرهائن الذين ترغب في إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل إلى أكثر من النصف.

وفي مقترحها الأخير، عرضت حماس إطلاق سراح أقل من 20 رهينة في مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وهو ما يعني خفض عدد الرهائن الأربعين الذي كان أساسا للمفاوضات لعدة أشهر حتى الآن إلى النصف، وهو ما يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء في المفاوضات.

وأضاف المصدر بحسب CNN أن "حماس" دعت أيضا إلى الإفراج عن المزيد من الفلسطينيين من سجون إسرائيل مقابل عدد أقل من الرهائن، فضلا عن عدد أكبر من الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وذكر المصدر الإسرائيلي أن أحدث مقترح لـ"حماس" يشير إلى أن زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق، ويسعى لاستغلال الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن "حماس" أخبرت الوسطاء أنه ليس لديها سوى حوالي 20 رهينة من النساء أو المرضى والجرحى وكبار السن وأضافت الحركة أنها تركز على هؤلاء العشرين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.

لكن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين قالوا مرارا وتكرارا إنهم توقعوا أن "حماس" ستطلق سراح 40 رهينة، والآن تقول "حماس" إن "ليس لديها عدد كاف من الرهائن الأحياء"، حسبما قال المسؤول الأمريكي.