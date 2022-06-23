سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن تفاصيل إحباط عمليات إيرانية ضد إسرائيليين في تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-23T14:57:03+0000
الكشف عن تفاصيل إحباط عمليات إيرانية ضد إسرائيليين في تركيا

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وتركية، تفاصيل إحباط عمليات إيرانية، استهدفت مواطنين إسرائيليين في تركيا، بعد أيام من تحذيرات الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها.

كشفت المخابرات التركية، الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولة هجوم إيراني في اسطنبول الجمعة الماضي، قبيل وصول وزير الخارجية يائير لابيد إلى تركيا.

وبحسب تقارير استخباراتية، خطط إيرانيون لخطف دبلوماسيين وسياح إسرائيليين في إسطنبول.

وذكر التقرير أن الجناة كانوا بالفعل في إسطنبول، وكان من بين المستهدفين، بحسب التقرير، السفير الإسرائيلي السابق وزوجته اللذان كانا يقيمان في فندق في المدينة.

واعتقلت المخابرات التركية والشرطة المحلية ما يقرب من 10 مشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، بمن فيهم متعاونون محليون، في "فندق سول" وثلاث شقق أخرى مستأجرة في إسطنبول.

ووفقا لـ"جيروسلم بوست"، انتحل عناصر استخبارات إيرانية وعناصر من الحرس الثوري شخصيات طلابية ورجال أعمال وسائحين، وقالت تركيا إن الموساد حدد موقع الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يكونوا هدفا للهجوم، ونقلهم إلى إسرائيل في طائرة خاصة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد حث في السابق المواطنين في تركيا على المغادرة "في أقرب وقت ممكن" بسبب تهديدات بأن عملاء إيرانيين يخططون بنشاط لقتل أو اختطاف إسرائيليين في اسطنبول.

وبحسب ما ورد أرجأت إسرائيل إصدار التحذير لبعض الوقت من أجل منح السلطات التركية فرصة لحل التهديد داخليا. في نهاية المطاف، تم إجراء عمليات استخبارات لمكافحة التجسس بالتعاون بين الموساد والسلطات التركية، والتي أشاد بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا الأسبوع.

وقال بينيت في إفادة صحفية الأسبوع الماضي: "لقد أثمرت الجهود العملياتية مع قوات الأمن التركية. في الأيام الأخيرة، وفي جهد إسرائيلي تركي مشترك، أحبطنا عددا من المحاولات الإرهابية، وتم اعتقال العديد من الإرهابيين على أرض تركية".

related

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا بعد تهديدات إيرانية

Date: 2022-05-30 08:21:35
إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا بعد تهديدات إيرانية

دعوات لمطاعم و جولات سياحية.. تفاصيل جديدة عن مخططات ايرانية لاستدراج إسرائيليين بتركيا

Date: 2022-06-17 15:21:13
دعوات لمطاعم و جولات سياحية.. تفاصيل جديدة عن مخططات ايرانية لاستدراج إسرائيليين بتركيا

2000 إسرائيلي يختبئون بفنادق إسطنبول بعد تحذير جديد

Date: 2022-06-18 05:17:31
2000 إسرائيلي يختبئون بفنادق إسطنبول بعد تحذير جديد

إسرائيل تحذر إيران من استهداف مواطنيها في الخارج

Date: 2022-06-19 12:47:14
إسرائيل تحذر إيران من استهداف مواطنيها في الخارج

تركيا تعترف بالتهديد الايراني وتحث لتعزيز التعاون مع اسرائيل

Date: 2022-04-13 07:45:23
تركيا تعترف بالتهديد الايراني وتحث لتعزيز التعاون مع اسرائيل

إسرائيل تعمل على إحباط "هجوم إنتقامي" لإيران في تركيا

Date: 2022-06-12 04:54:20
إسرائيل تعمل على إحباط "هجوم إنتقامي" لإيران في تركيا

أردوغان: علييف سيواصل نهجه الحاسم تجاه إيران

Date: 2021-10-27 20:08:12
أردوغان: علييف سيواصل نهجه الحاسم تجاه إيران

إيران تنفي حصول إسرائيل على وثائق سرية عن برنامجها النووي

Date: 2021-04-17 13:47:01
إيران تنفي حصول إسرائيل على وثائق سرية عن برنامجها النووي