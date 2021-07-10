الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن انفجار طهران

شفق نيوز / كشف المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في أمانة العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، يوم السبت، آخر تفاصيل وتطورات الانفجار في متنزه "ملت" بشمال طهران.

وأوضح جلال ملكي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، أن "فرقاً عدة توجهت من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت".

وأضاف أن "أحد أفراد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت ذكروا أنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي اثار لانقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة".

ولفت إلى أن "الفرق واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض".

وأكمل جلال ملكي أن "الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن".

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي في طهران أن "حادث صوت الانفجار الذي سمع في متنزه "ملت" هو الآن قيد التحقيق"، مشيرة إلى أنه "لم يكن هنالك أي تخريب أو حريق أو اضرار مادية أو بشرية جراء الحادث".

وكانت السلطات الإيرانية، قد أكدت مساء أمس الجمعة، سماع دوي انفجار كبير بشمال العاصمة طهران.