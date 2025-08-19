الكشف عن العاصمة المرشحة لاستضافة قمة ترامب وبوتين وزيلينسكي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن تقدم كبير في الترتيبات لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما كشفت مصادر مطلعة أن العاصمة المجرية بودابست تُعتبر الخيار الأول لاستضافة هذا الاجتماع "التاريخي".

وقال البيت الأبيض "نبذل قصارى جهدنا من أجل انعقاد اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلنسكي حيث تجري الترتيبات اللازمة لذلك".

وأضاف البيت الأبيض "الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي قد ينعقد إذا لزم الأمر"، مبيناً أن "الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

من جانبها قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن البيت الأبيض يتطلع إلى بودابست لإجراء محادثات سلام مع زيلينسكي وبوتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية مطلعة أن "البيت الأبيض يتطلع إلى عقد اجتماع ثلاثي محتمل بين ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بودابست".

وأوضحت "بوليتيكو" أن "جهاز الخدمة السرية الأمريكي يستعد لانعقاد القمة في الدولة الواقعة بوسط أوروبا، وتبدو العاصمة المجرية الخيار الأول للبيت الأبيض".