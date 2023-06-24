الكرملين "يُسقط" الدعوى الجنائية ضد بريغوجين: سيغادر إلى بيلاروسيا

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم السبت، عزمها "إسقاط" الدعوى الجنائية ضد قائد قوات مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد نجاح وساطة من بيلاروسيا تضمنت عودة قوات فاغنر الى معسكراتها وعدم التقدم باتجاه موسكو.

وقال الكرملين: نقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي وسيتم إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريغوجين وسيغادر إلى بيلاروسيا".

وأضاف، "لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية".

وقال قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، في وقت سابق اليوم السبت، إنه أمر مقاتليه بالعودة إلى معسكراتهم حقنا للدماء، بعد أن كانوا على بعد 200 كيلومتر من موسكو.

جاء ذلك بعد محادثات أجراها بريغوجين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووافق فيها بريغوجين على وقف زحف قواته نحو العاصمة الروسية، واتفقا على "نزع فتيل تصعيد الوضع"، حسبما أفادت قناة روسيا 24 الإخبارية.