الكرملين ينفي صلة الاستخبارات الروسية بجيفري إبستين: مزاح ودعابة

شفق نيوز- موسكو

رد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على طلب صحفي لتعليق من الكرملين على التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الغربية بشأن احتمالية وجود صلات بين قضية الأميركي جيفري إبستين والاستخبارات الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يمكن التعليق على ذلك بأي شكل من الأشكال، ما عدا أخذه على محمل الجد"، مضيفاً: "مثل هذه الروايات تستدعي كثيرا من المزاح والدعابة".

في وقت سابق، زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن إبستين ربما كان "جاسوسا روسيا". وردا عليه اقترح الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي الاستثمارات المباشرة المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، ساخرا إجراء تحقيق في قضية تشابه ملامح توسك والممول الأميركي المثير للجدل.

وأشار دميترييف إلى أن وسائل الإعلام الغربية تحاول "إنقاذ العصابة الليبرالية الفاسدة" عبر ربط إبستين بروسيا.

وجيفري إبستين هو ملياردير يهودي أميركي مدان بجرائم جنسية، ولد عام 1953، وعمل في مهن عدة منها التدريس والاستثمار المصرفي، وكان معروفا بقربه من العديد من النجوم والساسة حول العالم، والذين اتهموا بالتورط في شبكة الدعارة باستخدام القاصرات. وقد أسسها بعد مسيرته في عالم المال وتكوينه ثروة كبيرة، وقد اعتقلته السلطات الأميركية وانتحر في زنزانته عام 2019.