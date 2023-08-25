الكرملين ينفي اصدار أوامر باغتيال زعيم فاغنر

شفق نيوز/ نفى الكرملين اليوم الجمعة، الادعاءات بأنه أمر باغتيال رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أعلنت موسكو مقتله، الأربعاء، في حادث تحطم طائرة بعد شهرين من تمرده على قيادة الجيش الروسي، ووصفها بأنها "كذب محض".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي إن "هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين... كل هذا كذب محض ... نعلم جيدا في أي اتجاه يتم التكهن في الغرب".

وأضاف بيسكوف أن التحقيق مستمر في الحادثة.

وكسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمته، الخميس، بشأن تحطم الطائرة الذي قضى فيه زعيم فاغنر.

في تصريحات متلفزة، قدم بوتين "تعازيه الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا الحادث بأنه "مأساة". إضافة إلى بريغوجين، قضى في تحطم الطائرة الأشخاص التسعة الآخرون الذين كانوا على متنها.

وقال "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات (...) ارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقق النتائج المرجوة".

وكان الرئيس الروسي قد وصف بريغوجين بأنه "خائن" في خطاب وجهه إلى الروس خلال تمرد فاغنر يومي 23 و24 حزيران وحذر فيه من "حرب أهلية".

ورأى مراقبون في تمرده ضد كبار القادة العسكريين الروس أكبر تهديد لحكم بوتين.

وأعرب بعض الزعماء الغربيين عن شكوكهم في أن يكون سقوط الطائرة حادثا عرضيا.