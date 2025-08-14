الكرملين يكشف التفاصيل النهائية لقمة بوتين وترامب المرتقبة

شفق نيوز- موسكو

كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الخميس، عن التفاصيل النهائية لبرنامج القمة الروسية الأمريكية بين الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ستعقد في قاعدة "إيلمندورف - ريتشاردسون" الجوية بألاسكا.

وأضاف أوشاكوف، من الكرملين، أن اللقاء بين بوتين وترامب سيبدأ الجمعة الساعة 10:30 مساءً بتوقيت موسكو بمحادثة ثنائية بحضور مترجمين، حيث سيعقد الرئيسان أولا اجتماعا ثنائيا ثم بمشاركة الوفود.

ولفت إلى أن برنامج اللقاء بين بوتين وترامب في قاعدة إيلمندورف - ريتشاردسون الجوية في ألاسكا قد تمّ الاتفاق عليه.

وأضاف أنه عقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام، موضحاً أن لقاء بوتين وترامب بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفييت في عام الذكرى الثمانين للنصر هو حدث رمزي.

ولفت أوشوكوف إلى أن الوفد الروسي سيعود إلى روسيا بعد محادثات ألاسكا وسيغادر بعد استكمال الاتصالات، مشدداً على أن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيسين بوتين وترامب سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.

وتابع قائلا: "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يتمتع بإمكانات هائلة لكنها لم تستغل بعد".

وأفاد الكرملين بأنه سيشارك في المحادثات من الجانب الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف.

وقالت وسائل إعلامية ومصادر محلية أن طائرة من طراز إيل-96 انطلقت من مطار فنوكوفو متجهة إلى قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في أنكوريج، ألاسكا وسط ترجيحات بأنها تقل (فريق تحضيري متخصص) للقمة المرتقبة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 آب/أغسطس الجاري أنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 آب/أغسطس. ثم أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف خطط اللقاء.

وأشار إلى أن الزعيمين سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.

وأكد أوشاكوف أن الكرملين يتوقع أن يُعقد الاجتماع التالي بين بوتين وترامب على الأراضي الروسية.