الكرملين يحدد المدينة "المفضّلة" لعقد مفاوضات جديدة مع كييف

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، يوم الأربعاء، أن مدينة إسطنبول التركية تعد خيارًا مفضلًا لدى موسكو لاستضافة جولة المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "على الأقل، المدينة التي استضافت الجولة الأولى، ما زالت مفضلة"، في إشارة إلى إسطنبول، مضيفًا أن "اختيار الموقع النهائي يبقى مسألة اتفاق متبادل"، بحسب وكالة "تاس".

وأكد بيسكوف، ردًا على سؤال مباشر، أن "إسطنبول تُدرس بالفعل كموقع للجولة المقبلة"، مشددًا على أنها تعد خيارًا "بلا شك".

وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا جولة محادثات في إسطنبول في 16 مايو/ أيار الجاري، للمرة الأولى منذ انقطاع الحوار بين الطرفين في عام 2022.