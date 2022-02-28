الكرملين يعترف: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار

شفق نيوز/ وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الإثنين، العقوبات الامريكية والغربية على موسكو بـ"القوية والمؤلمة"، لكنها قالت إن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

واوضح الكرملين في تصريحات صحافية، أن "العقوبات الغربية مهزلة وقصيرة النظر".

واضاف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي وسيركز اليوم على القضايا الاقتصادية".

واكد أن "روسيا كانت تستعد بشكل منهجي للعقوبات المحتملة، بما في ذلك العقوبات الشديدة التي تواجهها البلاد الآن".

ووصف الكرملين تزويد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالسلاح بأنها "خطوة عدوانية" ستكون لها تداعيات "خطيرة"، مشيراً الى أن "تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية حول اشتباكات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي غير مقبولة".

ولفت الى أن "الجماعات النازية الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا أمر غير مقبول وإجرامي".

وتابع أن "المفاوضات الروسية الأوكرانية يجب أن تجري في جو هادئ وصامت ودون صخب"، مبينا أن "المهمة الرئيسية للجيش الروسي في أوكرانيا هي سلامة السكان المدنيين".