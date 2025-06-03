الكرملين يستبعد قمة "بوتين وزيلينسكي وترامب": محادثات السلام لا تزال معقدة

شفق نيوز/ خفّض الكرملين، يوم الثلاثاء، من سقف التوقعات بشأن التوصّل إلى تسوية سريعة للنزاع الأوكراني، مؤكداً أن المسار التفاوضي لا يزال معقداً للغاية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن من "الخطأ الاعتقاد بإمكانية تحقيق اختراق فوري في المحادثات بين موسكو وكييف"، موضحاً أن "القضية تحتوي على الكثير من التفاصيل الدقيقة والمعقدة التي تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين".

وبيّن بيسكوف أن الطريق إلى السلام يمر أولاً عبر اتفاق بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، ما يجعل الحديث عن قمة رئاسية محتملة في الوقت القريب، نافياً إمكانية عقد لقاء ثلاثي يضم بوتين وزيلينسكي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رغم ترحيب البيت الأبيض مؤخراً بالفكرة.

يأتي هذا الموقف بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعرب عن رغبته في استضافة قمة تجمع الزعماء الثلاثة في إسطنبول أو أنقرة، معتبراً أن مجرد عقد هذا اللقاء سيكون "نجاحاً بحد ذاته".