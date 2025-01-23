الكرملين يرد على تهديدات ترامب بالعقوبات: نحن مستعدون للحوار

شفق نيوز/ ردت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الخميس، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على استفسار صحفيين حول تهديدات دونالد ترامب الأربعاء بفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصل إلى حل النزاع مع أوكرانيا بسرعة "لا نرى أي شيء جديد (...) نحن مستعدون للحوار، حوار على قدم المساواة وباحترام متبادل".

والأربعاء، هدد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بفرض رسوم جمركية وعقوبات على روسيا في حال لم تعمل على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب الطاحنة الدائرة في أوكرانيا "على الفور".

وكتب ترامب في تغريدة على منصته تروث سوشال "إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى".

وقال الرئيس الأميركي إنه لا يتطلع إلى إيذاء روسيا "أنا أحب الشعب الروسي، ودائما كانت لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس بوتين".

والأربعاء، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو ترى فرصة صغيرة لإبرام اتفاقيات مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب.