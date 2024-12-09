الكرملين "متفاجئ" من أحداث سوريا ويؤكد: بوتين اتخذ قرارا شخصياً بشأن الأسد

شفق نيوز/ قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، يوم الإثنين، إن ماحدث في سوريا من إسقاط المعارضة لنظام بشار الأسد، فاجأ العالم كله بما فيه روسيا.

وذكر الكرملين، أنه "لا خطط للقاء بشار الأسد في الجدول الرسمي مع الرئيس بوتين"، موضحاً أن "بوتين اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء في روسيا".

وتابع، الكرملين، أن "سوريا ستواجه فترة معقدة من عدم الاستقرار وسنتباحث مع كل دول المنطقة لإيجاد حل لذلك".

ولفت الى ان "العسكريين الروس في سوريا يقومون بكل ما هو ضروري لضمان أمن القواعد العسكرية".

وختم بالقول، "بعد استقرار الأوضاع في سوريا نخطط لبحث مستقبل وجود القواعد الروسية هناك مع السلطات الجديدة".