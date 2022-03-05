سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-05T11:27:09+0000
الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

شفق نيوز/ حذر الكرملين الروسي، يوم السبت، من عواقب وخيمة ستقلب أسواق الطاقة العالمية في حال "فرض حظر" على صادرات النفط الروسية، لافتا الى دخول شركات جديدة للعمل في روسيا بدلا من المغادرة بسبب العقوبات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات اطلعت عليها شفق نيوز إن "فرض قيود على صادرات النفط الروسي يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية"، مبينا اننا "نراقب الموضوع، وبالطبع فان فرض (قيود كهذه)، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "الوضع في الاقتصاد الروسي استثنائي ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وعن خروج الشركات الأجنبية من روسيا، بيّن بيسكوف أن " هناك شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية".

وأطلقت روسيا، في 24 شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا قالت إنها تأتي لحماية منطقة دونباس، وعقب ذلك فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتزامن ذلك مع إعلان شركات أجنبية الخروج من السوق الروسية.

related

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

Date: 2022-02-24 19:57:47
تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

أكثر من 400 مرتزق روسي في مهمة لـ"قطع رأس حكومة زيلينسكي"

Date: 2022-02-28 07:20:12
أكثر من 400 مرتزق روسي في مهمة لـ"قطع رأس حكومة زيلينسكي"

الناتو يعزز قدرات أوكرانيا الهجومية في دونباس

Date: 2022-02-07 13:59:49
الناتو يعزز قدرات أوكرانيا الهجومية في دونباس

روسيا: جزء من قواتنا قرب أوكرانيا بدأت بالعودة إلى قواعدها

Date: 2022-02-15 09:35:37
روسيا: جزء من قواتنا قرب أوكرانيا بدأت بالعودة إلى قواعدها

أول دولة تستجيب لنداء الحرب في أوكرانيا

Date: 2022-03-04 06:36:36
أول دولة تستجيب لنداء الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا "تُركت وحدها" في مواجهة الغزو الروسي وأنا الهدف رقم واحد للعدو

Date: 2022-02-25 04:34:29
زيلينسكي: أوكرانيا "تُركت وحدها" في مواجهة الغزو الروسي وأنا الهدف رقم واحد للعدو

قرار أمريكي "مثير" يشعل التوتر في أزمة أوكرانيا

Date: 2022-01-20 10:01:51
قرار أمريكي "مثير" يشعل التوتر في أزمة أوكرانيا

روسيا تعلن ممراً خاصاً لخروج المدنيين من كييف والسيطرة على محطة نووية في أوكرانيا

Date: 2022-02-28 07:37:18
روسيا تعلن ممراً خاصاً لخروج المدنيين من كييف والسيطرة على محطة نووية في أوكرانيا