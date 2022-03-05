الكرملين: فرض حظر على صادراتنا النفطية سيقلب أسواق الطاقة العالمية

شفق نيوز/ حذر الكرملين الروسي، يوم السبت، من عواقب وخيمة ستقلب أسواق الطاقة العالمية في حال "فرض حظر" على صادرات النفط الروسية، لافتا الى دخول شركات جديدة للعمل في روسيا بدلا من المغادرة بسبب العقوبات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات اطلعت عليها شفق نيوز إن "فرض قيود على صادرات النفط الروسي يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية"، مبينا اننا "نراقب الموضوع، وبالطبع فان فرض (قيود كهذه)، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن "الوضع في الاقتصاد الروسي استثنائي ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وعن خروج الشركات الأجنبية من روسيا، بيّن بيسكوف أن " هناك شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية".

وأطلقت روسيا، في 24 شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا قالت إنها تأتي لحماية منطقة دونباس، وعقب ذلك فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتزامن ذلك مع إعلان شركات أجنبية الخروج من السوق الروسية.