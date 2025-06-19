الكرملين: التدخل الأمريكي المحتمل سيؤدي لتصعيد مروّع في المنطقة

شفق نيوز/ حذر الكرملين الروسي، اليوم الخميس، من التدخل الامريكي المحتمل في الصراع بين إيران وإسرائيل مما سيؤدي لتصعيد مروع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين، في بيان اليوم، أن هذا التدخل الأمريكي المحتمل "سيشكل دوامة تصعيد رهيبة".

وأضاف البيان أن "روسيا تحافظ على شراكتها مع إيران وعلاقات الثقة مع إسرائيل".

ونفى الكرملين أن تكون إيران طلبت أي مساعدات عسكرية من روسيا ، مشددا على أن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام.

وصرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن إسرائيل وعدت روسيا بعدم استهداف الخبراء الروس بقاعدة "بوشهر" الإيرانية.

في غضون ذلك حذر كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس، من أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال غريب آبادي بحسب وسائل اعلام ايرانية رسمية، إن طهران لديها "كل الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة".

وتابع المسؤول الإيراني، القول "إذا أرادت أمريكا التدخل بشكل مباشر لدعم إسرائيل فستضطر طهران لاستخدام أدواتها لتلقين المعتدين درسا والدفاع عن نفسها… جميع الخيارات اللازمة مطروحة على الطاولة أمام صناع القرار العسكري".