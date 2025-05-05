الكرادلة يجتمعون مجدداً في الفاتيكان لاختيار البابا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، يوم الاثنين، بأن الكرادلة اجتمعوا مجدداً في الفاتيكان استعداداً لاختيار البابا الجديد خلفاً للراحل فرنسيس.

وذكرت الوكالة أن 133 من الكرادلة انقطعوا عن العالم الخارجي استعداداً للمجمع المرتقب لاختيار البابا الجديد.

وأشارت الوكالة إلى أنه "لا يجرؤ أحد" على التكهن بمدة استمرار عملية التصويت المطولة بعدما تبدأ بعد غد الأربعاء.

وقال رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جان بول فيسكو، لدى وصوله لحضور أحد آخر الاجتماعات التمهيدية، التي تسمى بالمجمع العام: "أنا مطمئن، أنا متأكد من أننا سنمنح الكنيسة بابا جيداً".

وأضاف فيسكو أن "مجال المرشحين صار في الوقت الحالي أكثر انفتاحاً مما كان عليه عندما وصل إلى روما".

وأكد أن المطلوب هو "راع"، "وهو شخص قادر على تمثيل قيم الإنجيل والدفاع عن السلام"، وفق تعبيره.

وتوفي البابا فرنسيس في 21 نيسان/ أبريل الماضي عن عمر ناهز 88 عاماً.