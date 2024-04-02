"الكانادا".. لغة جديدة في الموقع الرسمي للفاتيكان

شفق نيوز/ أعلن رئيس أساقفة الفاتيكان، بنغالور بيتر ماتشادو، يوم الثلاثاء، عن إضافة لغة "الكانادا" إلى قائمة اللغات التي يتواصل من خلالها عبر موقعه الرسمي.

وقال ماتشادو أثناء إعلان إضافة هذه اللغة إلى موقع أخبار الفاتيكان الرسمي، إن "الأخبار ذات الصلة بالبابا والفاتيكان والكنيسة الجامعة والعالم ستكون ذات أهمية كبيرة للكنيسة المحلية".

ومن المقرر أن تُستخدم لغة "الكانادا" أيضاً في إذاعة الفاتيكان، وفقاً للمصادر نفسها.

وشكر رئيس الأساقفة ماتشادو، البابا فرنسيس على جهوده المستمرة في "نقل الكنيسة إلى المناطق النائية".

وتشير أحدث الإحصاءات السكانية إلى أن أكثر من 2% من سكان الهند، الذين يبلغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، هم مسيحيون، ويتبع معظمهم الكاثوليكية. وتشكل الهندوسية الديانة الرئيسية لمعظم الهنود نحو 80%، تليها الديانة الإسلامية.

ويُعد موقع أخبار الفاتيكان "فاتيكان نيوز" الوكالة الإخبارية الرسمية للكرسي الرسولي، ولغته الرئيسية هي الإيطالية.

وتشمل اللغات الأخرى غير الأوروبية التي يترجم موقع الفاتيكان مقالاته إليها، المنغولية، والمالايالامية، والسواحيلية، والأمهرية.

وتمثّل إضافة لغة "الكانادا" - المعروفة أيضاً بالكانارا والتي يتحدث بها نحو 40 مليون شخص في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند والمناطق المجاورة - فرصة للكنيسة الكاثوليكية لتحسين التواصل مع أتباعها في هذه المنطقة التي تشهد انتشاراً كبيراً للديانة الكاثوليكية.