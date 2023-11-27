القيادة الأميركية: صاروخان باليستيان استهدفا مدمرة في خليج عدن

شفق نيوز/ اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، يوم الاثنين، أن صاروخين باليستيين أطلقا من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين باتجاه مدمرة أميركية في خليج عدن، مشيرة إلى سقوط الصاروخين في الخليج.

وقالت القيادة المركزية الامريكية، في بيان لها اليوم، إن المدمرة الأمريكية USS MASON DDG 87 تعرضت الى استهداف بصاروخين سقطا بقربها، مبينة أنهما انطلقا من مناطق الحوثيين بعد ان احبطت المدمرة محاولة خطف السفينة CENTRAL PARK حيث كان على متنها 6 اشخاص مسلحين.

وكان الاعلام الاسرائيلي اعلن عن فقدانه الاتصال بالسفينة المذكورة امس الاحد، فيما لم يعلن الحوثيين المسؤولية عن اختطافها او تعرضهم لها.