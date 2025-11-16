القيادة الوسطى الأميركية: إيران تستولي على ناقلة نفط في المياه الدولية

شفق نيوز– واشنطن

اتهمت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الأحد، إيران بالاستيلاء على ناقلة نفط في المياه الدولية.

وقالت في تصريحات اليوم، إنها رصدت يوم الجمعة الماضية، اقتحام قوات إيرانية لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في المياه الدولية.

وأوضحت القيادة أن الناقلة تالارا تم الاستيلاء عليها بعد أن صعدت عليها قوات من الحرس الثوري والتي وصلت بمروحية.

واعتبرت القيادة الوسطى استخدام إيران للقوة العسكرية لاحتجاز سفينة تجارية بالمياه الدولية انتهاكاً للقانون الدولي، داعية طهران إلى توضيح الأساس القانوني لأفعالها أمام المجتمع الدولي.