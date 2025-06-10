القيادة الوسطى الأمريكية تلمح لحل عسكري: وكلاء إيران في أضعف حالاتهم

شفق نيوز: أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا، يوم الثلاثاء، أن وكلاء إيران في المنطقة باتوا في "أضعف حالاتهم"، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في جماعة الحوثيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للرد "بقوة ساحقة" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أكد فيها أن بلاده تقف أمام "فرصة استراتيجية" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأشار إلى أن اللجوء إلى حل عسكري مع إيران "خيار ممكن"، مؤكداً أنه قد زود الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع بـ"خيارات واسعة" للتعامل مع الملف النووي الإيراني.

ولم يحدد القائد العسكري طبيعة الخيارات المطروحة، لكن تأكيداته جاءت في إطار التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران حول الملف النووي ودور إيران الإقليمي.

ورأى قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أنه إذا هاجمت إسرائيل إيران فسيزيد ذلك من احتمال تعرض القوات الامريكية في المنطقة للخطر.