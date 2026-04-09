القيادة المركزية الأميركية: قواتنا ما تزال بالشرق الأوسط على أهبة الاستعداد

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الخميس، تعليق عملياتها الهجومية ضد إيران بشكل مؤقت، امتثالاً لوقف إطلاق النار، مؤكدة تحقيق أهدافها العسكرية الاستراتيجية.

وذكرت القيادة، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن القوات الأميركية أوقفت مؤقتاً العمليات الهجومية ضد إيران استجابة لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية التي نُفذت خلال الفترة الماضية أسفرت عن تدمير القدرات الصاروخية والبحرية ومنظومات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية.

وأضافت أن "الأهداف العسكرية الاستراتيجية الجوهرية في إيران قد تحققت"، مبينة أن "الضربات الأميركية أضعفت بشكل كبير قدرة طهران على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق لسنوات مقبلة".

وأوضحت أن "القوات الأميركية نجحت في تفكيك قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه العسكري خارج حدوده"، واصفة ما حدث بأنه "هزيمة عسكرية كبيرة لإيران تُعد الأوسع منذ جيل كامل".

وأشارت إلى أن "العمليات الأميركية قضت على القدرات العسكرية التقليدية التي بنتها إيران على مدى أكثر من 40 عاماً"، لافتاً إلى تنفيذ "أكثر من 13 ألف ضربة ناجحة استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران".

كما شددت القيادة المركزية، على أن "قواتها ما تزال منتشرة في الشرق الأوسط، وتبقى في حالة يقظة واستعداد تام للتحرك عند الحاجة".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صحة ما نشرته "نيويورك تايمز" و"سي إن إن" عن خطة من عشر نقاط للمفاوضات مع إيران، واصفاً إياها بـ"التزييف الكامل"، فيما أكد أن الجيش الأميركي يأخذ قسطًا من الراحة استعدادًا لمعركة جديدة.