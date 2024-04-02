القيادة المركزية الأميركية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

شفق نيوز/ أفادت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بتدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين، مثّل تهديدا للقوات الأميركية والتحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة في بيان، إنه في الساعة 9 صباحا بتوقيت صنعاء يوم الإثنين نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية من تدمير زورق مسّير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف البيان أن عملية تدمير الزورق جاءت ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

ووفقا للبيان فقد، شكل الزورق تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وتابعت القيادة في بيانها، القول إنه: يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية.