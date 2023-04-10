القيادة المركزية الأمريكية تؤكد تعرض قوات التحالف في سوريا لهجوم صاروخي

شفق نيوز / أكدت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين تعرض قوات التحالف الدولي لاستهداف بهجوم صاروخي وصفته بـ"غير فعال" في موقع دعم البعثة كونوكو ، شمال شرق سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الساعة 10: 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي (حوالي 5: 5 مساءً بالتوقيت المحلي في سوريا)، سقط صاروخ على مقربة من موقع للتحالف وعُثر على صاروخ إضافي في نقطة انطلاق الهجوم".

وأضافت القيادة أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو ممتلكات التحالف".

وفي وقت سابق من اليوم، أسقطت دفاعات التحالف الدولي المتمركزة بقاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا، طائرة مسيرة يرجح أنها لفصائل موالية لإيران.

وشهدت مناطق شرق سوريا، مؤخرا استهدافات متبادلة بين فصائل موالية لإيران وقوات التحالف، وسط حالة تأهب.