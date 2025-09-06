القيادة المركزية الأمريكية تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وصل إلى إسرائيل في أول زيارة له، حيث التقى رئيس الأركان العامة، اللواء إيال زامير.

وقال كوبر، الذي عيّن حديثا في منصبه، إن "الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بأمن إسرائيل"، مؤكدًا أن "الجانبين ملتزمان بشكل متبادل بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصادر، فإن "المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، قد رافقت القائد في اجتماعات أمنية موجزة اقتصرت على مسؤولين عسكريين وأمنيين"، مبينة أن "المبعوث لن يلتقي أي مسؤولين سياسيين".

وفي 8 آب/ أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.