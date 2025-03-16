أمريكا تشن ضربات عسكرية على الحوثيين وتؤكد استمرارها

شفق نيوز/ نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، فجر الأحد، مقطع فيديو من عمليات استهداف جماعة الحوثي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر بشن عملية عسكرية "حاسمة" ضد الحوثيين، فاتحًا بذلك شرارة هجوم جديد على الجماعة المدعومة من إيران والتي استهدفت ممرات الشحن في البحر الأحمر.

جاء ذلك في منشور للقيادة المركزية على منصة إكس (تويتر سابقا) حيث نشرت صورتين ومقطعي فيديو.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل 23 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين في اليمن، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الضربات العسكرية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مستمرة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات العسكرية الأميركية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن يمكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم "قوة مميتة ساحقة" ضد الحوثيين "حتى نحقق هدفنا"، متهمًا الجماعة بشن "حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات المسيرة الأمريكية وغيرها".

وأعلن ترامب بدء العملية في وقت سابق من السبت، محذرا من أن هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

وقال ترامب إنه أمر الجيش بشن ضربات على جماعة الحوثي في اليمن، رداً على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر، محذراً إياها من مغبة عدم توقف هجماتها.

وأضاف: "إن لم تفعلوا، فستشهدون جحيماً لم تروا مثله من قبل".

وتعرضت صنعاء لضربات وفق ما نقل التلفزيون التابع للحوثيين، وذلك بعد بيان الرئيس الأميركي.

وقالت قناة "المسيرة" إن "عدواناً أميركياً - بريطانياً بغارات استهدف حياً سكنياً في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب 9 آخرون في الضربات على صنعاء.