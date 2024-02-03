القيادة المركزية الاميركية تعلن إسقاط 12 طائرة مسيّرة للحوثيين

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، إسقاط 12 طائرة مسيّرة للحوثيين في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن.

وذكرت القيادة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المدمرة يو إس إس كارني (DDG 64) تمكنت من اسقاط طائرة مسيّرة بدون طيار فوق خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع اية إصابات أو أضرار".

وأضافت، "في وقت لاحق من نفس اليوم، وفي حوالي الساعة 4:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت جاهزة للإطلاق. حددت القوات الأمريكية الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. بناءاً على ذلك قامت القوات الأمريكية باستهداف الطائرات بدون طيار وتدميرها ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

وتابعت القيادة، "في تمام الساعة 9:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، تمكنت طائرات يو اس اس لابون (DDG 58) وطائرات اف/ أي 18 من ضمن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات دوايت. دي ايزنهاور من اسقاط سبع طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع اية إصابات أو أضرار".

وختمت بيانها بالقول، "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".